«هتسهلوا العودة ولا هترجعونا لنقطة الصفر؟».. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة إلى جماهير قطبيّ الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل مباراتهما المرتقبة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وعبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كتب الحلفاوي قائلاً: "أهم اختبار النهاردة للاعب الـ 12 في الفريقين.. ال 2000 اللي هيحضروا الماتش.. هتسهلوا عودة الجماهير ومنظرها الرائع في المدرجات مهما حدث في المباراة؟ ولاّ هترجعونا للصفر؟".

ووتابع الفنان الكبير: "لو الاختيار الأول إن شاء الله.. خلوا بالكم من اللي هيحاولوا بأي طريقة تحقيق الاختيار الثاني".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.