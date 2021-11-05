شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123.. ماذا فعل الأهلى والزمالك في الدور الأول آخر 10 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.

وقبل مواجهة الجمعة نستعرض ماذا فعل الأهلى والزمالك في الدور الأول آخر 10 سنوات؟..

2020/ 2021

الأهلى 2/ 1 الزمالك

2019/2020 "انسحاب الزمالك"

الأهلى 2/ 0 الزمالك

2018/2019

الأهلى 0/ 0 الزمالك

2017/2018

الأهلى 3/ 0 الزمالك

2016/2017

الأهلى 2/ 0 الزمالك

2015/2016

الأهلى 2/ 0 الزمالك

2014/2015

الأهلى 1/ 1 الزمالك

2013/2014

الأهلى 1/ 0 الزمالك "دورى المجموعات"

2012/ 2013 تم إلغاء الدورى

2011/2012 تم إلغاء الدورى

2010-2011

الأهلي 0/ 0 الزمالك