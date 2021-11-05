شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلح بـ 5 انتصارات على الزمالك قبل موقعة القمة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.



موسيماني

موسيماني واجه الزمالك في: 7 مباريات

فاز في: 5 مباريات

خسر: مباراة واحدة

تعادل في: مباراة واحدة

ـ حصد موسيماني بطولتين في دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك

ـ خسر موسيماني بطولة واحدة لصالح الزمالك وهي دوري الموسم الماضي " عام 2016 مع صن داونز، وعام 2020 مع الأهلي"

ـ سجلت فرق موسيماني: 10 أهداف في شباك الزمالك

ـ واستقبلت فرق موسيماني: 5 أهداف من لاعبي الزمالك.