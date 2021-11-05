شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يعقد "MEETING ZOOM" بحكام مباراة القمة قبل التحرك للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، "MEETING ZOOM" اجتماعا عن طريق تطبيق "زووم"، بطاقم حكام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة بالدورى بقيادة الحكم الدولى محمد عادل، شهد تأكيد بعض التعليمات على الحكام قبل التوجه لأرض الملعب.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكم مباراة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ويديرها الحكم الدولي محمد عادل و يعاونه أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وسامى هلهل حكم مساعد احتياطى ،و أمين عمر حكم رابع و أحمد الغندور حكم var و عبد العزيز السيد مساعد var و

وطالب عبد الفتاح الطاقم بالعمل الجماعى والتركيز والبعد عن الانفعال، متمنيا لهم التوفيق وتشريف التحكيم المصرى الليلة.

وتقام مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، وهي القمة التى تحمل رقم 123 بين الفريقين.

على صعيد متصل، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم المساعد الاحتياطى سامى هلهل، الذى تم تعيينه لأول مرة فى مباراة القمة بين الزمالك والأهلى اليوم، سيتواجد فى الملعب وسيجلس بجانب مراقب المباراة أو الحكم الرابع.

وتشهد مباراة القمة لقطة جديدة فى تعيينات الحكام، أبرزها تعيين حكم سابع وهو سامي هلهل كمساعد احتياطي فى حال إصابة أى من المساعدين يوسف البساطي وأحمد حسام.