شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الشافعي رئيساً لاتحاد التنس بالتزكية بعد انسحاب إسراء السنهوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إسماعيل الشافعي فى الاحتفاظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد التنس التي أقيمت منذ قليل بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة ، حيث فاز "الشافعي" بمنصب الرئيس بالتزكية بعد انسحاب إسراء السنهوري.

وشهدت الانتخابات فوز كلا من حسن محمود باسل في منصب نائب الرئيس بعد حصد 18 صوت مقابل صوتين لمنافسه عمرو شعبان.

كما حسم وليد سامي منصب السكرتير العام بعد حصد 18 صوت مقابل صوتين لمنافسه عطية محمود.

وفي منصب أمين الصندوق فاز وائل التلباني بالتزكية.

وفاز في العضوية محمد إبراهيم وأحمد عبده وشيرين السقا وأحمد كمال وحازم شيحة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التنس 12 هيئة وهي "هليوبوليس ووادي دجلة والأهلي وسبورتنج والزمالك وطنطا والجزيرة والصيد والمعادي وسموحة والزهور وجزيرة الورد.