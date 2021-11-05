شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يدعم بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتحى، لاعب منتخب مصر ونادى بيراميدز، على دعم بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات التى تنطلق اليوم فى مصر، وقال فتحى فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية للكاف على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أخيرا ستقام بطولة أفريقيا للسيدات على أرض مصر، أتمنى تكون بطولة رائعة وموفقة إن شاء الله".

ويفتتح فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية أمام فريق مانديه بطل مالي في الرابعة عصر اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجاري .

ويخوض وادى دجلة ممثل مصر مبارياته في المواعيد التالية :

وادي دجلة و مانديه المالي

5 نوفمبر – 4 عصرًا بإستاد الدفاع الجوي دجلة و مالابو بطل غينيا الإستوائية 8 نوفمبر -4 عصرًا – استاد الدفاع وادي دجلة و وسيكوندي هاساكاس الغاني 11 نوفمبر --4 عصرًا – استاد الدفاع

وكلف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، كنيزات إبراهيم النائبة الخامسة له بحضور افتتاح بطولة دورى أبطال افريقيا للسيدات التى تستضيفها مصر فى الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.