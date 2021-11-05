شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الأهلي بقمة الدوري الليلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورا لغرفة ملابس الفريق عقب تجهيزها استعدادا لمواجهة الأهلي اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، حيث قام عمال المهمات بالزمالك في تجهيز الغرفة الخاصة بالفريق وملابس اللاعبين تمهيدا لوصول الفريق الي استاد القاهرة بعد قليل.



اوباما كابتن الزمالك



تي شيرت الزمالك البديل



شعار الزمالك



طاقم الزمالك



غرفة ملابس الزمالك قبل القمة



غرفة ملابس الزمالك



ملابس الزمالك قبل القمة



ملابس الزمالك

واستعد استاد القاهرة لاستقبال المباراة المهمة من خلال التجهيز لحفل لفرقة النور والأمل للمكفوفين والتى تنطلق فى الخامسة والنصف مساءً قبل المباراة بما يقرب من ساعتين ونصف.

فيما سيطرت حالة من الهدوء على الأجواء المحيطة بالاستاد، وجاءت الأجواء هادئة دون تواجد أى فرد داخل الاستاد وفى محيط الملعب فى الوقت الحالى.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية، حيث تظهر الكثافة الأمنية على بوابات الاستاد وحوله، لضمان التأمين بشكل كامل وسلامة جميع الحضور، خاصة أن المباراة تشهد حضور ألف مشجع لكل فريق، فى المباراة التى تشهد إدارة تحكيمية مصرية، حيث يديرها الدولى محمد عادل.

من ناحية أخرى، أصدرت شركة تذكرتي بياناً مهماً توضح من خلالها البوابات المخصصة في استاد لقاهرة الدولي لدخول جماهير الأهلي والزمالك، خلال اللقاء المرتقب إقامته في تمام الثامنة مساءً على ملعب الرعب، والذي يجمع القطبين ضمن منافسات الدولة الثالثة بالدوري العام.

وجاء نص البيان كالتالي: جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان". نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!.