شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنهى القمة 123 أزمة الثغرات فى تشكيل المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مباراة القمة بين الزمالك والأهلى الليلة فى الاسبوع الثالث بالدورى، حيث يراقب المباراة من مقصورة ستاد القاهرة الدولى، ويتابع كيروش لاعبى الأهلى والزمالك الدوليين فى مباراة الليلة قبل اعلان قائمة الفراعنة غدا السبت، لخوض مباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

ويأمل كيروش وجهازه فى أن تفرز مباراة القمة الليلة عن لاعبين قادرين فى سد ثغرات المنتخب، وتحديدا فى مراكز الظهير الأيمن والأيسر و صانع الألعاب والمهاجم الصريح، خاصة وأن المعسكر المقبل سيشهد بعض الغيابات مثل عمر مرموش الذى بات قريبا من الغياب نظرا للإصابة.

ويعتلى محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، ومحمود علاء مدافع الزمالك، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في قائمتى القطبين في المباراة، المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

ويعد محمد شريف ومحمود علاء هدافى القمة في قائمتى القطبين لهذا اللقاء، برصيد هدفين لكل لاعب، حيث سجل شريف الهدفين في مباراة الدور الأول من الدورى الموسم الماضى، والتي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، في حين جاء هدفى محمود علاء في مباراة السوبر المحلى التي فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.