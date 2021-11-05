شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم على إيسترن كومباني بهدف مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وايسترن كومباني، التى تجمع الفريقين باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، بتقدم الفريق السكندرى بهدف فى الدقيقة 39 سجله مروان حمدى.

سجل مروان حمدى الهدف من كرة رأسية اصطدمت بلاعب الفريق المنافس لتدخل مرمى ايسترن كومباني وتقدم الفريق السكندرى.

وبعد ثوانٍ قليلة حاول لاعبو إيسترن كومباني إحراز هدف التعادل وبالفعل تم الوصول إلى منطقة الجزاء لكن الهانى سليمان حافظ على شباكه نظيفه لينتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد

ويضم تشكيل سموحة كلا من الهانى سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، أحمد بيكهام، محمد شكرى، محمد كناريا، حليمو، حسين فيصل ،صديق اوجولا، أولا سيكيرو، مروان حمدى

تشكيل ايسترن كومباني يضم كلا من عمرو حسام ، و كمال ابو الفتوح و خالد مصطفى، احمد ثابت محمود صقر ، بنجامين، كريم خميس، احمد السعيد ، الحسينى طه، محمد حسن ، بالإضافة إلى محمد عماد الفيل.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتان بعد التعادل فى المواجهتين السابقتين بينما يدخل ايسترن كومباني المباراة فى المركز السادس عشر دون رصيد.