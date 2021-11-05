شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة 123.. لغة الأرقام فى لقاءات الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، تتجدد المتعة والإثارة فى الدورى المصرى، عندما يلتقى قطبي الكرة المصرية من جديد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، في لقاء يصعب التكهن بمجرياته ونتيجته.

وتعد هذه القمة رقم 123 فى تاريخ لقاءات القطبين بالدورى العام، حيث سبق وخاض الأهلى والزمالك 122 مباراة سابقة فى البطولة المحلية، حيث فاز الأهلى فى 46 مباراة بينما فاز الزمالك فى 27 مباراة أخرى، وتعادل الفريقان فى 49 مباراة.

زار لاعبو النادى الأهلى شباك الزمالك بـ152 هدفاً كان آخرها هدف صلاح محسن فى شباك محمد عواد خلال مباراة الدور الثاني بدوري الموسم الماضي، بينما سجل لاعبو الزمالك 105 أهداف فى شباك الأهلى كان آخرهم هدف فرجاني ساسي لاعب لفريق الأبيض السابق، فى مرمى محمد الشناوي.

بينما التقى الأهلى والزمالك فى كأس مصر فى 32 مباراة، فاز الأهلى فى 16 مباراة وفاز الزمالك فى 10 مباريات وتعادل الفريقان فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 57 هدفاً مقابل 46 هدفاً لنادى الزمالك.

وفى دورى أبطال أفريقيا، التقى القطبان فى 9 مباريات آخرها فى نهائى القرن بالنسخة الماضية بنهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، فاز الأهلى فى 6 مباريات وتعادل الفريقان فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلى 17 هدفاً مقابل 9 أهداف للزمالك.

والتقى قطبا الكرة المصرية فى كأس السوبر الأفريقى مرة واحدة، فاز بها الزمالك بعد تغلبه على الأهلى بهدف نظيف.

أما فى كأس السوبر المصري، فالتقى الأهلى والزمالك فى 7 مباريات، فاز الأهلى فى 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء، أنصفت كل فريق مرتين على حساب الآخر.