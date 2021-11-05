شكرا لقرائتكم خبر عن الدكة ترجح كفة الأهلي أمام الزمالك فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النادى الأهلي بدائل على مستوى عالٍ قبل القمة 123 التى تجمعه مع الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعكس الفريق الأبيض الذي تبقى الأوراق البديلة لديه أقل من الفريق الأحمر، وفقا للمعطيات المتاحة أمام الجهازين الفنيين بقيادة بيتسو موسيماني مع الأهلي أو باتريس كارتيرون مع الزمالك.

ونجح الأهلي فى تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الحالي بـ6 لاعبين ما بين 4 صفقات جديدة هم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد وثنائي عائد من الإعارة هما أحمد عبد القادر وعمار حمدي، بينما لم يبرم الزمالك صفقات جديدة بسبب منعه من القيد لفترتين متتاليتين بحكم من الفيفا واكتفى بعودة المعارين مثل مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد رزاق سيسيه.

ويمتلك الأهلي العديد من الأوراق الرابحة ومفاتيح اللعب في القمة 123 سواء الأساسيين مثل بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني ومحمد شريف، أو البدلاء مثل حسام حسن ومحمود كهربا وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وطاهر طاهر في الخط الأمامي. كما يوجد لدى الأهلي بديل أو اثنين لكل مركز داخله الملعب ولا يقل مستوى البديل عن اللاعب الأساسي.

فيما يعتمد الزمالك على أوراق رابحة أساسية مثل أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي، بينما يتواجد على الدكة كل من مصطفى فتحي وعمر السعيد ومحمد أوناجم وإسلام جابر وأيمن حفني.

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من صلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليملن للإصابة أو عدم الجاهزية بينما يغيب عن الزمالك كلا من رزاق سيسيه لعدم الجاهزية وشيكابالا للإيقاف.