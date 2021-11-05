شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الاهلي والزمالك الليلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام الليلة مباراة قمة الكرة المصرية عندما يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في قمة الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطها الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري ، في التقرير التالي ، نلقي الضوء على تفاصيل مباراة اليوم :

س: ما هو موعد وملعب مباراة اليوم؟

ج: تقام مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

س: ماذا فعل الأهلي والزمالك في بطولة الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: الأهلي فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في أول جولتين ، كما فاز الزمالك على أنبي وطلائع الجيش بثنائية نظيفة و في المباراتين.



س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

ج: تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث أنها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز.

س: ما هو التسكيل المتوقع للأهلي والزمالك في مباراة الليلة؟ ج: من المنتظر ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك ، بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – أوباما – عمر السعيد

في المقابل ، يبدو التشكيل المتوقع للأهلي ، مكوّن من : محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه كلاً من ، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج وعمر السولية في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.