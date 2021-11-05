7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 5 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تذكرتي توضح بوابات دخول جماهير الأهلي والزمالك في مباراة القمة، وكيروش يراقب مباراة القمة الليلة من مقصورة استاد القاهرة.

تذكرتي توضح بوابات دخول جماهير الأهلي والزمالك في مباراة القمة

أصدرت شركة تذكرتي، بياناً هاماً توضح من خلالها البوابات المخصصة في استاد لقاهرة الدولي لدخول جماهير الأهلي والزمالك، خلال اللقاء المرتقب إقامته في تمام الثامنة مساءً على ملعب الرعب، والذي يجمع القطبين ضمن منافسات الدولة الثالثة بالدوري العام.

كيروش يراقب مباراة القمة الليلة من مقصورة ستاد القاهرة

يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، مباراة القمة بين الزمالك والأهلى الليلة فى الاسبوع الثالث بالدورى، حيث يراقب المباراة من مقصورة ستاد القاهرة الدولى.

إكرامى يخضع لأشعة على العضلة الأمامية لتحديد إصابته ومدة غيابه عن بيراميدز

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز، تفاصيل إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، مؤكدا أن إكرامي شعر بشد في العضلة الأمامية وهو ما جعله يفضل المغادرة وعدم استكمال لقاء الاتحاد السكندري بالدوري.

حمزة الجمل: أنهيت تعاقدى مع الاتحاد العمانى.. وأجتمع مع الكومي لتدريب الإسماعيلي

أكد حمزة الجمل، نجم النادى الإسماعيلى السابق، أنه سيصل القاهرة فجر اليوم لعقد اجتماع مع يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى لإنهاء ملف توليه تدريب الدراويش.

فتح أبواب الاستاد من الساعة 3 لـ7 قبل لقاء الديربي بين الأهلي والزمالك

تفتح الجهات المعنية استاد القاهرة أمام جماهير الاهلي والزمالك من الثالثة عصرا حتى السابعة، وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراء عملية التفتيش.

حسام حسن يلغى الإجازة ويستعد للجونة بدون راحة

قرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء الإجازة التى كان مقرر منحها للاعبين 48 ساعة عقب خسارة الفريق بثلاثية أمس أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى .

كارتيرون يحدد برنامج الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي فى الدوري