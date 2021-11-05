أحمد سامى يعلن قائمة سموحة لمواجهة ايسترن كومبانى

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق ايسترن كومباني المقررة اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وضمت التشكيلة كل من الهانى سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، أحمد بيكهام، محمد شكرى ، محمد كناريا، حليمو ، حسين فيصل ،صديق اوجولا، أولا سيكيرو، مروان حمدى.

وطالب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة لاعبي الفريق، بضرورة حصد النقاط الثلاث بحثاً عن أول فوز بالدوري العا بعد التعادل في أول جولتين أمام الاتحاد السكندري ثم النادي المصري، وشدد سامي على أهمية الفوز لتأمين مركز الفريق بمسابقة الدوري العام واستعادة مكانته الطبيعية.

على الجانب الآخر، طالب علاء نوح المدير الفني لإيسترن كومباني، لاعبي الفريق، بخطف أول 3 نقاط في الدوري للفريق على حساب سموحة، بعد تلقي هزيمتين متتاليتين أمام المقاولون ثم غزل المحلة، وشدد نوح على أهمية الفوز للخروج من سلسلة النتائج السلبية وتصحيح المسار وإكساب الفريق الثقة اللازمة لتحقيق الهدف بالبقاء في الدوري.