شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر قائمة هدافى الدورى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق النادى الأهلى على الزمالك فى قائمة هدافى بطولة الدورى، قبل القمة 123 بينهما المقرر لها الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز فى الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، وفى المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

الأهلى 4/ 2 الزمالك

وتفوق الأهلى على غريمه الزمالك فى قائمة هدافى الدورى فى أول جولتين، حيث أحرز الأهلى 5 أهداف فى مباراتين عن طريق 4 لاعبين هم: بيرسى تاو "هدفين" وعلى معلول، وأحمد عبد القادر ومحمد شريف، فيما سجل الزمالك 4 أهداف فى أول مباراتين عن طريق لاعبين فقط هما أحمد سيد زيزو "هدفين من ركلة جزاء" وعمر السعيد.

وتظهر الأرقام تنوع المسجلين للنادى الأهلى ما يمنح الفريق الأفضلية في الوصول للشباك وعد اقتصار الأهداف على لاعبين بعينهم، على عكس الزمالك الذى لم يسجل سوى لاعبين فقط، بالإضافة إلى أن أهداف الأهلى متنوعة من ركلة جزاء و4 أهداف من لعب مفتوح، على عكس الزمالك التي جاءت نصف أهدافه من ركلات جزاء والنصف الأخر من عرضيتين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.