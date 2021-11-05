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فوز قائمة الحسينى بانتخابات السلاح بالعلامة الكاملة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

 

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين. 

 

بينما ضمن قائمة الزفتاوى كلا من: محمد المتوكل و مدحت البكرى و عمرو كامل و شيماء الجمال و محمد حسنى و باسم عاطف و عالية الغمراوي و مى الشرقاوي و حنان صالح و حسام حسن و عادل سيف

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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