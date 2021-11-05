شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قائمة الحسينى بانتخابات السلاح بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.

بينما ضمن قائمة الزفتاوى كلا من: محمد المتوكل و مدحت البكرى و عمرو كامل و شيماء الجمال و محمد حسنى و باسم عاطف و عالية الغمراوي و مى الشرقاوي و حنان صالح و حسام حسن و عادل سيف