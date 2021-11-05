شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة خاصة بين الشناوى وأبو جبل على لقب "نمبر 1" فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، وهى المباراة التى تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير حيث تجمع قطبى الكرة المصرية.

وتشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة منافسة خاصة بين محمد الشناوى حارس الأهلى ونظيره فى الزمالك محمد أبو جبل، على لقب "نمبر 1" فى حراسة المرمى فى مصر، حيث ترى جماهير الأهلى أن الشناوى حارس مصر الأول بينما تراهن جماهير الزمالك على أبو جبل لاقتناص هذا اللقب.

ونفس الأمر أيضا فى المنتخب الوطنى، حيث يرغب الشناوى وأبو جبل فى إثبات جدارته أمام كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، وأحقية كل منهما فى لقب حارس مصر الأول.