اخبار الرياضه

مباراة خاصة بين الشناوى وأبو جبل على لقب "نمبر 1" فى القمة 123

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة خاصة بين الشناوى وأبو جبل على لقب "نمبر 1" فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، وهى المباراة التى تحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير حيث تجمع قطبى الكرة المصرية.

وتشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة منافسة خاصة بين محمد الشناوى حارس الأهلى ونظيره فى الزمالك محمد أبو جبل، على لقب "نمبر 1" فى حراسة المرمى فى مصر، حيث ترى جماهير الأهلى أن الشناوى حارس مصر الأول بينما تراهن جماهير الزمالك على أبو جبل لاقتناص هذا اللقب.

ونفس الأمر أيضا فى المنتخب الوطنى، حيث يرغب الشناوى وأبو جبل فى إثبات جدارته أمام كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، وأحقية كل منهما فى لقب حارس مصر الأول.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلى اليوم الجمعة فى الثامنة مساءً وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء، خاصة أن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك..القنوات الناقلة

وتنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز

ترتيب الاهلي والزمالك في جدول الدورى

ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا