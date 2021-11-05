شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو مباريات الأهلى والزمالك فى قائمة القطبين قبل القمة 123.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، ومحمود علاء مدافع الزمالك، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى قائمتى القطبين، فى المباراة المقرر لها مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد محمد شريف ومحمود علاء هدافى القمة في قائمتى القطبين لهذا اللقاء، برصيد هدفين لكل لاعب، حيث سجل شريف الهدفين فى مباراة الدور الأول من الدورى الموسم الماضى، والتي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، في حين جاء هدفى محمود علاء في مباراة السوبر المحلى التي فاز بها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

محمود علاء: هدفان

وجاءت قائمة هدافى مباراة القمة من قائمة الأهلى والزمالك للمباراة كالتالى..

محمد شريف: هدفان

محمد عبد الشافى: هدف

أحمد سيد زيزو: هدف

مصطفى فتحى: هدف

ياسر إبراهيم: هدف

حسين الشحات: هدف

عمرو السولية: هدف

محمد مجدى أفشة: هدف

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، محمد عبد الغنى، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثى، أحمد فتوح، محمد عبد الشافى.

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى فتحى، أشرف بن شرقى.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيرى.

بينما جاءت قائمة الأهلى المبدئية كالتالى:

حراسة المرمى: الشناوى وعلى لطفى وشوبير

الدفاع: أيمن أشرف ومحمد هانى وعلى معلول وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وبانون وكريم فؤاد

الوسط: حمدى فتحى والسولية وعمار حمدى وأحمد عبدالقادر وأليو ديانج، وأفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وبيرسى تاو وميكيسونى.