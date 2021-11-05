شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب كهربا وشيكابالا.. الجماهير تبحث عن وسيلة جديدة للمتعة فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ومحمود كهربا لاعب النادى الأهلى عن مباراة القمة الليلة باستاد القاهرة، فى الأسبوع الثالث من عمر المسابقة لأسباب مختلفة.

شيكابالا يغيب بسبب أزمة إيقافه 8 مباريات من جانب اتحاد الكرة، ورغم رفع الايقاف من جانب مركز التسوية والتحكيم إلا أن الجبلاية ترفض الاعتراف بهذا الأمر، بينما يغيب كهربا لأسباب فنية، وإن كانت مصادربالأهلى قالت إن موسيمانى المدير الفنى فضل ابعاده منعا لأى مناوشات بينه وبين لاعبى الزمالك خاصة وأنه كان لاعبا سابقا بالقلعة البيضاء.

وتبحث الجماهير عن وسيلة أخرى للمتعة بعد غياب شيكابالا وكهربا، خاصة وأن الثنائى يمتلكان مهارات خاصة تجعل الجماهير تنتظر وصول الكرة لأى منهما انتظارا لما يمكن أن يقدمانه دون أن تتوقعه الجماهير.

وبالعودة إلى سجلات التاريخ نجد أن الزمالك يضم عدداً من النجوم الهدافين الذين تمكنوا من التسجيل فى مرمى الفريق الأحمر، على مر التاريخ بمباريات القمة، وهو ما نرصده فى السطور التالية ..

مصطفى كامل طه هو أكثر لاعبى الزمالك تسجيلا للأهداف فى مرمى الأهلى، وقد وصل رصيده إلى 12 هدفا، بالإضافة إلى 3 أهداف بقميص الأهلى فى مرمى الزمالك.

ويلى مصطفى كامل، عبد الكريم صقر الذى سجل 7 أهداف مع الزمالك فى مباريات القمة، وكذلك 10 أهداف بقميص الأهلى أمام الزمالك .

ووصل رصيد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق إلى 9 أهداف فى مرمى الأهلى طوال مشاركاته بالقميص الأبيض فى جميع البطولات، بينما يمتلك علاء الحامولى نجم الفريق السابق 8 أهداف فى رصيده التهديفى بمباريات القمة .

وبالانتقال الى العميد حسام حسن، فسجل أربعة أهداف مع الزمالك فى مرمى الأهلى، و5 أهداف مع الفريق الأحمر فى رمى الأبيض.