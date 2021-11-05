شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة في الأهلي قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل التحرك إلى إستاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك في قمة الكرة المصرية.

ويعقد موسمياني محاضرة أخيرة وهامة مع لاعبي الفريق في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على أن يتحرك بعدها الفريق إلى استاد القاهرة لخوض اللقاء الذي سيقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

على صعيد متصل ، يضم الأهلي جنسيات مختلفة قبل مباراة الزمالك الليلة فالفريق يضم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، والتونسي على معلول، والمغربي بدر بانون، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي آليو ديانج.

وبذلك يكون فريق الأهلي لديه 6 جنسيات في مباراة القمة غداً وهى جنوب أفريقيا، بلجيكا، تونس، المغرب، مالي وموزمبيق.

على صعيد متصل، يُفضّل بيتسو موسيماني الدفع بثلاثة لاعبين في خط وسط الفريق خلال مباراة الزمالك ، حيث يميل المدير الفني للاستعانة بالثلاثي ، عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويرغب موسيماني في تأمين خط الوسط بشكل قوي خاصة في ظل امتلاك الزمالك لاعبين لديهم سرعات عالية وقدرات فنية خاصة لذا يحاول إيقافهم في مباراة القمة المقرر لها الثامنة من مساء غداً، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى.

ويبحث موسيماني مع جهازه المعاون حالياً خطة لعب الأهلي في مباراة القمة المرتقبة حيث يأمل الجهاز الفني في الوصول إلى خطة لعب مناسبة يحقق بها الفريق الفوز على الزمالك ومواصلة الانتصارات فى بطولة حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في الجولتين الأولى والثانية لبطولة الدورى.