كرة يد.. باروندو وجارابايا يوقعان عقديهما لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام

وقع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، صباح اليوم الجمعة، نسخة عقده الجديد لتدريب المنتخب الوطني.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد، وأيمن صلاح عضو لجنة الإدارة والمشرف على المنتخبات، وإيهاب العزب المدير التنفيذي، ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب.

وفي نفس الإطار، وقع الإسباني روبن جارابايا أريناس، نسخة عقده للعمل في منصب المدرب المساعد في جهاز المنتخب.

وتأتي تلك الخطوة، بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تعديل بنود عقد باروندو للعمل كمدرب غير متفرغ بعد ارتباطه بتدريب أحد الأندية الألمانية.

ومن المقرر أن يقود باروندو المنتخب الوطني خلال التجمعات الدولية الرسمية، لحين نهاية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٤ يناير المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يلعب وديتين مع منتخب مقدونيا، الأولى في السادسة مساء اليوم الجمعة، والأخرى في نفس التوقيت غدا السبت، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.