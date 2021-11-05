خاص .. سبب غياب الخطيب عن مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

يغيب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن حضور مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وعلم "الخليج 365" أن الخطيب سيغيب عن حضور مباراة القمة بسبب أنه في مرحلة النقاهة، وهو الأن يستجم خارج القاهرة.

ومن المنتظر أن يعود الخطيب خلال الفترة القادمة لمباشرة أعمال، وجولاته الانتخابية استعدادًا لانتخابات النادي الأهلي التي من المقرر يومي 25 و26 من الشهر نوفمبر الجاري.

وكان تعرض محمود الخطيب لوعكة صحية، أجرى على أثرها عملية في العين قبل الترشح لانتخابات الأهلي.