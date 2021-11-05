عبد الواحد لمصراوي: أتمنى فوز الزمالك بالقمة.. وشريف وتاو مفاجأة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي محمد

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، أن نادي القلعة البيضاء هو الأكثر استقرارا من الناحية الفنية على عكس النادي الأهلي، متمنياً فوز الأبيض بمباراة القمة.

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي في مباراة القمة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباريات الأهلي والزمالك صعبة ولها طابع خاص لدى الجمهور، وتكون مباراة ببطولة وتصنع نجوم".

وأضاف: "الأهلي في الفترة الأخيرة لديه تغيير كبير في التشكيل وعدم ثبات، والزمالك لديه ثبات في التشكيل وقد يكون هناك اختلاف في رأس الحربة بين عمر السعيد أو سيف الدين الجزيري، وأيضاً في مركز الظهير الأيسر بين عبد الشافي وفتوح، ولكني أفضل ترجيح كفة عبد الشافي لعامل الخبرة".

وأكمل: "كارتيرون يعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبيرة، وأتمنى فوز الزمالك، والأهم أن تكون المباراة جيدة وتليق بقطبي الكرة المصرية، وان شاء الله الزمالك يكون موفق في المباراة".

وواصل: "أعتقد أن محمد شريف وبيرسي تاو قد يكونا مفاجأة الأهلي في المباراة لو لعبا بشكل أساسي، ولكن لا تعرف كيف يفكر موسيماني لأنه غير التشكيل أكثر من مرة، ويقوم المدربين بإجراء بعض المفاجأت في مباريات القمة".

وأتم حارس الزمالك السابق تصريحاته: "أتمنى أن يفوز نادي الزمالك بالمباراة، وأرى أن الزمالك هو الأكثر استقراراً على المستوى الفني خلال الفترة الأخيرة".