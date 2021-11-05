"الفوز فقط".. ماذا قال موسيماني للاعبي الأهلي صباح يوم القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن :

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تفاصيل اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين اليوم للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365":موسيماني قام بتحفيز اللاعبين،وقال إن مباراة الليلة هي بطولة في حد ذاتها وأن أي امر غير الفوز وحصد النقاط الثلاث لن يكون مقبولا سواء لإدارة النادي أو الجهاز الفني والجماهير أيضا،وشدد علي أن الزمالك منافس قوي وكبير ولديه أيضا طموحات الفوز".

وأوضح :"موسيماني ركًز في اجتماعه علي لاعبو الدفاع وطالبهم بأن يؤدوا بكل قوة ويراقبوا مفاتيح لعب النادي الأبيض وألا يتركوا أي ثغرات أمام المرمي الأحمر لضمان حرمان الخصم من تسجيل أهداف،كما طلب أيضا من نجوم الخط الهجومي بأن يستغلوا أنصاف الفرص وشاهد معهم مباراتي الاسماعيلي والبنك الأهلي الأخيرتين لتوضيح الأخطاء التي وقعوا فيها بعيدا عن الفوز وحصد النقاط الست منهما".

وشدد المصدر في نهاية تصريحاته علي أن الجهاز الفني كان حريصا للغاية في الأيام الماضية علي عدة أمور من بينها علاج السلبيات التي ظهرت علي الشكل العام للأداء ككل، ومنها وجود ثغرات كبيرة في منطقة الوسط،وعدم استغلال الفرص السهلة بالشكل الأمثل،كما قام موسيماني بدراسة الزمالك جيدا سواء في مباراتيه امام طلائع الجيش وانبي أو من خلال أخر مباراة قمة جمعت الناديين في الدور الثاني الموسم الماضي.