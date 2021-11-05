محمد عبد الله لمصراوي: موسيماني "مش هيغير الكون كله في يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عز الكلاوي

أكد محمد عبد الله لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، هو الأكثر دراية بالفريق وبظروفه وما هي أفضل طريقة لخوض لقاء القمة.

ويواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال عبد الله لـ يلا كورة: "من وجهة نظري أن أفضل طريقة لعب للأحمر في مباراة القمة هي 4-2-3-1، والفوز برباعية نظيفة أمام الإسماعيلي، لا يمكن أن يكون مقياس، الإسماعيلي يعاني فنيا، لذلك لم تنجح هذه الطريقة أمام البنك الأهلي لأنه أكثر تنظيمًا".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "مش هتغيير الكون كله في يوم وليلة".

وفي المقابل فضل محمد عبد الله الدفع بحمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن قائلًا: "حمزة يقدم مباريات كبيرة، ويمتلك من الخبرات التي تأهله للتألق أمام الأهلي".

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى: "كارتيرون يميل إلى ترك الاستحواذ والاعتماد على دفاع المنطقة، وغلق المساحات على الأهلي، لذلك أعتقد أن محمد عبدالشافي سيكون له دور في المباراة على حساب أحمد أبو الفتوح".

واختتم عبدالله قائلًا: "من الصعب توقع نتيجة المباراة، دائمًا ما تكون خارج الحسابات ولكن أتمنى أن تكون مباراة مميزة".

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز.