مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النصر والشباب في الجولة 11 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يستقبل الشباب ضيفه النصر على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في ديربي الرياض ضمن الجولة الحادية عشر بالدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وتعتبر مواجهة الفريقين اليوم في دوري المحترفين هي الـ14 على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتمكن النصر من الفوز هنا 5 مرات، بينما فاز الشباب 4 مرات، وتعادلا في 4 لقاءات.

وبشكلٍ عام، التقى الفريقان في 26 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سيطر التعادل على 8 مباريات، وانتصر الشباب 10 مرات وسجل 30 هدفًا، مقابل 8 لفريق النصر واحرز 26 هدفًا.

وسيتطلع فريق الشباب اليوم مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية بتحقيق الفوز الخامس تواليًا، لتضييق الخناق على المتصدر «الاتحاد»، إذ يتواجد في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، ويفصله 5 نقاط عن العميد الذي لعب 11 مباراة.

على الجهة المقابلة، سيبحث النصر عن العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الفيحاء، وخسر قبل ذلك أمام الاتفاق؛ وجمع العالمي 13 نقطة من 8 مباريات، ويمتلك مباراتان مؤجلتان أمام الطائي والهلال.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والشباب اليوم من الحكم الباراجواياني «ماريو بوجادو»، في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 14:50 بتوقيت جرينيتش، 16:50 بتوقيت مصر.

وينقل بث مباشر النصر والشباب على قناة شركة الرياضة السعودية 1 SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

الشباب – النصر

استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

الدوري السعودي (الجولة 11)

تبدأ بعد قليل..