مشاهدة مباراة سموحة وإيسترن كومباني بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة سموحة وإيسترن كومباني في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

سيبحث نادي سموحة عن تحقيق الانتصار الأول له تحت قيادة المدرب الشاب أحمد سامي في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي في الجولة الثانية.

ويقبع سموحة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري 2021/2022 وفي رصيده نقطتين، وسجل لاعبوه 4 اهداف، واهتزت شباكه 4 مرات.

في المقابل، لم يحقق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء «إيسترن كومباني» أي نقطة حتى الآن، وخسر أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى، وأمام غزل المحلة في الجولة الثانية.

واحرز إيسترن كومباني هدفان فقط، ودخل مرماه 4 اهداف، وسيسعى اليوم لتعديل المسار وحصد نقطة واحدة على الأقل لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية لتحقيق المزيد في المناسبات المقبلة.

تنطلق صافرة بداية مباراة سموحة وإيسترن كومباني من الحكم المصري «وائل فرحان»، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة سموحة وإيسترن كومباني على قناة أون تايم سبورت 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 أفقي، بمعدل الترميز 27500؛ بصوت المعلق الرياضي «أيمن الكاشف».

سموحة – إيسترن كومباني

استاد الاسكندرية

الدوري المصري (الجولة 3)

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