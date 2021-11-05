السد يستسلم ويعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

استسلم فريق السد القطري أمام وفد برشلونة الإسباني وأعلن اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 انتقال مدربه الشاب «تشافي هيرنانديز» لتدريب النادي الكتالوني خلفًا للمقال رونالد كومان.

وأرسل برشلونة وفدًا إلى قطر خلال الأيام الماضية من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع السد بشأن إرجاع تشافي إلى منزله القديم في إسبانيا، ولكن هذه المرة في منصب المدير الفني.

وتكللت مجهودات الوفد الكتالوني بالنجاح وعاد إلى برشلونة وفي يده تشافي، بعد الموافقة على تنفيذ شروط فريق السد القطري، وهو دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى التعاون العملي المشترك بين الفريقين مستقبلاً.

وكان تشافي قد أبلغ فريق السد في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، وذلك بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، وهو الأمر الذي تفهمه الفريق القطري وقرر عدم الوقوف في طريقه.

وتعد خبرات تشافي هيرنانديز التدريبية مع فريق السد مقلقة بعض الشيء، بسبب الفارق الشاسع بين منافسات قارة آسيا وأوروبا، إلا أنه حظي بإجماع كاتالوني لتولي مهمة تدريب برشلونة وإنقاذه من النفق المظلم الذي دخل فيه بعد رحيل ليونيل ميسي.

يذكر أن تشافي تربى وترترع في صفوف برشلونة منذ الصغر، وحمل قميصه 17 موسمًا، وخاض معه 750 مباراة، محققًا معه 25 لقبًا بين 1998 و2015.

وفي عام 2015 قرر تشافي الذهاب إلى قطر كي يحمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، ثم تولى الإشراف على مهمة تدريبه في 1 يوليو 2019 خلفًا للمخضرم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد عيال الذيب إلى لقب الدوري القطري مرة واحدة، ولقب كأس أمير دولة قطر مرتين.