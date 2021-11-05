الامارات | حكم مباراة الزمالك والأهلي "خطر" على هذا الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك والأهلي "خطر" على هذا الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدير الحكم الدولي المصري محمد عادل مباراة الأهلي و الزمالك اليوم الجمعة (الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت الإمارات) في الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، ويعاونه أحمد حسام (مساعد أول) و يوسف البساطي (مساعد ثاني) و أمين عمر (حكم رابع) و أحمد الغندور (حكم الفار) وعبد العزيز السيد (مساعد حكم الفار).

وأدار محمد عادل 18 مباراة للزمالك حقق خلالها الفريق الأبيض الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر في مباراتين، وحصل الفريق على أربع ركلات جزاء لصالح الزمالك وثلاثة ركلات جزاء للفرق المنافسة، وحصل لاعبي الزمالك على 32 إنذار وتعرض لاعبين للطرد بعد الحصول على إنذارين فيما أشهر الأحمر المباشر مرة واحدة.

وفي المقابل، أدار محمد عادل للأهلي 17 مباراة، حقق خلالها الأخير 13 فوزا وتعادل في 3 وهُزم مرة واحدة، وحصل لاعبو الأهلي على 27 إنذارا وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة، واحتسب 7 ركلات لصالح الأهلي وركلة واحدة ضده وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي.

وفيما يخص لاعبي الفرق المنافسة، فقد حصلوا على 32 إنذاراً أمام الأهلي وطرد مرة واحدة بعد إنذارين، وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة مرتين.

ودخل جمهور الفريقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دوامة من الجدل حول الخطر المحدق من الصافرة تجاه كلا الناديين، وتلخص الحوار في أن الحكم محمد عادل يعتبر خطراً على الزمالك أكثر من الأهلي بحسب الزملكاوية بسبب حساب المخالفات المحسوبة ضد فريقهم من قبل الحكم مقارنة بالأهلي، في وقت اعتبر الأهلاوية العكس تماماً قياساً بالضرر الذي لحق بهم في مباريات عدة من صافرة الحكم.

يذكر أن محمد عادل يدير المباراة القمة بين الزمالك والأهلي للمرة الأولى في تاريخه.

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