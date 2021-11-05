رسميا.. تشافي مدربا لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

أعلن نادي السد القطري، رسميا، رحيل مدربه الإسباني تشافي إلى برشلونة.



وقال تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد: ”وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة.. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلا، تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة“.

وأضاف: ”تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه“.

وسبق أن لعب تشافي، البالغ من العمر 41 عامًا، مع برشلونة 17 موسمًا متتاليًا بين 1998 و2015، ووفقًا لموقع ”transfermarkt“ فقد لعب الدولي الإسباني السابق مع النادي الكتالوني 767 مباراة، وهو ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي بعد ميسي الذي خاض 778 مباراة، وسجل تشافي لبرشلونة 85 هدفًا، وقدم 185 تمريرة حاسمة.