رسمياً.. السد يعلن رحيل تشافي لتدريب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي السد القطري، رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق، لتولي مهمة تدريب فريق برشلونة الإسباني.

وأصدر النادي القطري، بيانا رسمياً يؤكد فيه رحيل المدرب الإسباني عن الفريق، لتولي قيادة النادي الكتالوني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده.

وقال تركي العلي المدير العام لنادي السد القطري: "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن تشافي يملك شرط جزائي في عقده مع النادي القطري يبلغ 5 مليون يورو.

وأضاف: "واتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأكمل: "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

واختتم العلي تصريحاته: "سيبقى تشافي وعائلته محل ترحيب في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

جدير بالذكر أن تشافي سيتولى تدريب برشلونة خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقاله البارسا عقب الخسارة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.