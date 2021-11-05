الخليج 365 يكشف.. كيف استعد الشناوي ليكون جاهزاً لمباراة القمة أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، الاستعدادات التي قام بها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، ليكون جاهزاً لمباراة القمة أمام نادي الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في تقليص فترة العلاج الخاصة بمزق في العضلة الخلفية بعد مجهود كبير وإلتزام شديد في البرنامج التأهيلي والدوائي الذي وضعه له الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الوطني امام ليبيا التي أقيمت بملعب شهداء بنينا في بني غازي، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إصابة الشناوي كانت صعبة للغاية نظرا لحساسية المكان الذي تعرض للمزق بالعضلة الخلفية.

وأضاف: "طبقاً للبروتوكول الطبي لتلك النوعية من الإصابات فإن اللاعب يحتاج إلي فترة تتراوح ما بين 4 -5 أسابيع حتي يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وتابع: "الشناوي فاجأ الجميع بإلتزامه الشديد حتي أن بدأ الدخول في التدريبات الجماعية وكان يستطيع التواجد في مواجهة البنك الأهلي كبديل ولكن الجهاز الفني رفض هذا الأمر".

وأوضح: "الشناوي كان متحمس للغاية ومتحدي للإصابة وهو أهم درجة في مراحل الإستشفاء، تم تخصيص برنامج تأهيلي ودوائي له من قبل الجهاز الطبي للاهلي".

وأكمل المصدر: "يجب أن نشيد هنا بالتطور الكبير الذي طرأ في تعامل الجهاز الطبي للأهلي خلال الفترة الأخيرة من حيث تقليل عدد الإصابات وكيفية التعامل معها".

وقال: "الشناوي التزم بالبرنامج التأهيلي والعلاجي بصورة مثالية، فكان يخوض الجلسات بصورة يومية وأحيانا علي فترتين، كما أن حقنتي البلازما ساعدا كثيراً علي إلتئام المزق، لم يحصل علي إجازة نهائياً طوال الفترة الماضية، خاض تحدي شاق ونجح فيها بإمتياز يحسب له".

واختتم المصدر تصريحاته: "الشناوي طلب خوض مباراة القمة أمام الزمالك، ولو علي مسئوليته الشخصية وقال أنه جاهز ويشعر بنفسه ويستطيع خوض المباراة".