"الممنوعات والعقوبات والسلوك"..دليلك لحضور قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع بمباراة الزمالك والأهلي التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت في وقت سابق، عودة الجماهير للملاعب في مباريات الدوري بواقع 1000 مشجع لكل فريق عبر التنسق مع شركة تذكرتي عن طريق بطاقة المشجع Fan Id، حيث لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريقها.

وتفتح الأبواب الساعة الثالثة عصراً حيث تقرر دخل جماهير الأهلي من بوابة آل رشدان وجماهير الزمالك من بوابه "شارع النصر"

ووضعت الجهة المنظمة للمباراة وضع لوحة واضحة بالحجم الكبير تضمن قائمة المواد الممنوعة والمعتمدة من رابطة الأندية كما هو موضح أدناه عند مدخل كل بوابة من بوابات دخول الجماهير الى ملعب المباراة.

المنوعات

- مؤشرات الليزر.

- عبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

- الألعاب النارية والشعلات.

- السجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية.

- الأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط.

- الحيوانات.

- بطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

- لفافات الورق.

- الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة.

- العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية – يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

- التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

- الكحول والمخدرات.

- المواد ذات الطابع العنصري – مثل القمصان والأعلام.

- طائرات الدرون.

- المواد الترويجية أو الإعلانية.

- الكرات بمختلف أنواعها.



القواعد السلوك:

- التعاون خلال التفتيش الأمني.

- الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة.

- إبراز التذكرة عند الطلب.

- عدم الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

- التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية.

- لا يُسمح بالتدخين.

- المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات.

- عدم دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة.

وتضمنت لائحة العقوبات البنود التالية:

- استخدام الألعاب النارية او قنابل الدخان بالمدرجات (غرامة 50000 جنيه).

- استخدام الألعاب النارية او قنابل الدخان بالمدرجات التي تؤدي إلى إيقاف الحكم المباراة (غرامة 100000 جنيه).

- قذف الألعاب النارية أو قنابل الدخان داخل أرض الملعب (غرامة 100000 جنيه).

- قيام الجماهير بقذف زجاجات - حجارة .. إلخ على الحكام أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة (غرامة 100000 جنيه).

- في حالة التكرار (مباراة بدون حضور الجماهير + 200000).

- قيام أحد عناصر اللعبة بإتلاف المنشأة (تكاليف الإتلاف + 100000 جنيه غرامة).

- في حالة قيام جماهير أحد الفريقين بإقتحام المدرجات في المباريات المقامة "بدون جمهور" يعتبر الفريق المنتمي إليه هذا الجمهور (غرامة 100000 جنيه + خسارة 2/صفر).

- في حالة التكرار (غرامة 300000 جنيه + خسارة 2/صفر).

في حالة التكرار (غرامة 500000 جنيه + خسارة 2/صفر).

في حالة قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في المباراة المقامة بدون جماهير (200000 + خسارة 2/صفر).

في حالة قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام أرض الملعب في المباراة المقامة بحضور الجماهير (مليون جنيه غرامة + خسارة 2/صفر + خصم 3 نقاط من رصيد الفريق نهاية الموسم).