شركة تذكرتي تعلن تعليمات هامة للجماهير قبل قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير لمباريات الدوري المصري، عن إرشادات هامة لجماهير قطبي الكرة المصري الزمالك والأهلي قبل لقاء القمة.

ويلتقي الزمالك والأهلي، مساء اليوم الجمعة، في مباراة القمة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، بحضور جماهير، بواقع 1000 مشجع لكل نادٍ.

وأصدرت شركة تذكرتي بيانا رسمياً، تعلن فيه عن أماكن دخول مشجعي الفريقين وجاء كالتالي: "جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم أن دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابة "آل رشدان".

وأتم البيان: "نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة".

جدير بالذكر أنه يبدأ دخول جماهير الفريقين بداية من الساعة الثالثة عصراً إلى ملعب استاد القاهرة الدولي.