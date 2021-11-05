"٢٠ كاميرا وبث 4K وفريق عمل مكون من 15 فرد".. خريطة قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يلا كورة:

يختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، بمباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة.

يواجه الزمالك الأهلي في الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة.

وأعلنت لجنة الحكام اسناد المباراة الى الحكم محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كل من، أحمد حسام ويوسف البساطي، وحكم رابع ، أمين عمر، وعلى تقنية الفيديو VAR،الحكم أحمد الغندور، ومساعد فيديو، عبدالعزيز السيد، ومساعد احتياطى، سامي هلهل

وتنطلق تغطية القمة الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى الساعة الخامسة والنصف، ويقدمها الإعلاميين، فرح علي وشيما صابر وأحمد غانم.

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 6 مساءً بقيادة الإعلامي سيف زاهر، في حضور كل من فاروق جعفر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وعماد متعب.

ويعلق على المباراة كل من شلبي على "القناة الصوتية الأولى" وحاتم بطيشة على "القناة الصوتية الثانية".

ويتواجد في فقرة التحكيم كل من أحمد الشناوي وسمير عثمان، لتحليل أداء الحكام في مباراة القمة، على أن تنتهي تغطية القمة الساعة 12 منتصف الليل.

وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام ليلا كورة أن المباراة سيتم نقلها بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تم الاستقرار على بثها بسيارة 4k التي استقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام حديثا.

وأشارت المصادر إلى أن المباراة سيتم نقلها بـ٢٠ كاميرا، وواير كام وكاميرا درون، لتخرج بشكل عالمي يبهر مشاهديها في الداخل والخارج، على أن يتولى إخراجها المخرج محمد نصر الدين.