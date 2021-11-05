جدول مباريات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

يقدم لك الخليج 365 جدول مباريات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 في الدوري المصري ، الإنجليزي ،الإسباني ،الإيطالي والدوري السعودي ، والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

تنطلق اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 العديد من المباريات القوية، حيث تقام عدد من المباريات الاستثنائية في الدوري المصري والدوري السعودي.

في الدوري الإنجليزي، تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر بمواجهة يحل فيها أستون فيلا ضيفًا على ساوثامبتون ، تنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر ، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل على قناة بي ان سبورت الأولى المشفرة.

أما في الدوري الإسباني، ولحساب الجولة الثالثة عشر يحل قادش ضيفًا على أتلتيك بيلباو، فيما تنطلق منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي بمباراة تجمع بين إمبولي وجنوى.

أما في ألمانيا، تنطلق الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، وفيها يستضيف ماينتس فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

جدول مباريات اليوم الجمعة في الدوريات العربية

تتواصل منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفيها مباراة قمة تجمع بين الشباب والنصر في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، كما يلعب الفيحاء أمام النصر في الساعة الخامسة وخمس وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية.

وفي الدوري المصري، تتواصل منافسات الجولة الثالثة والتي تشهد مباراة قمة يحل فيها الأهلي ضيفًا على الزمالك، وتنطلق مباراة القمة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر ، التاسعة بتوقيت السعودية كما يواجه غزل المحلة نادي إنبي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تابعونا لتغطية لحظة بلحظة في بث مباشر لبعض هذه المباريات على موقع الخليج 365.