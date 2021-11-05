شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلي والزمالك حبايب في القمة الأخيرة قبل موقعة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بمنافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

وكان استاد القاهرة الدولي قد شهد أخر مواجهة جمعت بين القطبين في الدور الثاني من دوري الموسم الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم صلاح محسن أولاً للنادي الأهلي، قبل أن يعادل فرجاني ساسي النتيجة للزمالك.

من جانبه عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بتحقيق الفوز علي الأهلي ، مؤكدا لهم ان الفوز وصنع فارق في بداية الدوري سيضع المنافس تحت ضغوط لمحاولة اللحاق بالزمالك.

ومن المنتظر ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل يضم في حراسة المرمي : محمد أبو جبل،

و خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي، وخط الوسط : طارق حامد – امام عاشور، وخط الهجوم : اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – أوباما – عمر السعيد.

في المقابل حث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة لاقتحام دفاع الزمالك وتهديد مرماه وكذلك زيارة شباكه، وضرورة أن يقوم كل لاعب بأداء الواجبات المكلف بها في هذه المباراة، بالإضافة إلى التمركز والانتشار الجيد داخل الملعب واللعب من لمسة واحدة لسرعة نقل الكرة بين خطوط الزمالك، وطالبهم بأن يحافظوا على الاستحواذ على الكرة للحد من خطورة لاعبي الفريق الأبيض.

كما نصح موسيماني لاعبي الخط الخلفي بالأهلي بضرورة التركيز والتعامل الجيد مع مفاتيح لعب الزمالك خاصة الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وتضييق المساحات أمام مفاتيح لعب الأبيض، لأنهم يجيدون التحرك في المساحات الشاغرة، كما طالب ثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج بضرورة أداء الدور الدفاعي على أكمل وجه ومساعدة لاعبي الخط الخلفي في منع لاعبي الزمالك من تهديد مرمى الفريق الأحمر.

فيما طالب موسيماني لاعب الخط الأمامي بضرورة التحرك بدون كرة لإرباك دفاع الزمالك وتبادل الأدوار الهجومية واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى محمد أبو جبل، وكذلك التصويب المباشر على مرمى الفريق الأبيض كأحد الحلول للتعامل مع التكتل الدفاعي المتوقع من الزمالك، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب يجيد التسديد المباشر مثل عمرو السولية ومحمد شريف وبيرسي تاو وأفشة واليو ديانج.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة 123 مكون من: محمد الشناوي أو علي لطفي في حراسة المرمى وأمامه كلا من أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج وعمر السولية في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف أو لويس ميكيسوني في الهجوم.