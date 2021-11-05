شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يتصدر قائمة أغلى 11 لاعب في القمة 123 بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الجمعة، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويعتبر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي هو أغلى لاعب في مباراة القمة المرتقبة بقيمة مادية تصل إلى 54 مليون 461 ألف جنيهاً مصرياً.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة القمة كالتالي:

بيرسي تاو: 54 مليون 461 ألف جنيه

محمد الشناوي: 45 مليون و384 ألف جنيه

أشرف بن شرقي: 39 مليون و938 ألف جنيه

أفشة: 39 مليون و938 ألف جنيه

أليو ديانج: 36 مليون و307 ألف جنيه

محمد شريف: 32 مليون و677 ألف جنيه

يوسف أوباما: 27 مليون و230 ألف جنيه

محمود حمدي الونش: 27 مليون و230 ألف جنيه

محمود علاء: 27 مليون و230 ألف جنيه

عمرو السولية: 27 مليون و230 ألف جنيه

بدر بانون: 27 مليون و230 ألف جنيه