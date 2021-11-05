حسام حسن يلغى الإجازة ويستعد للجونة بدون راحة

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء الإجازة التى كان مقرر منحها للاعبين 48 ساعة عقب خسارة الفريق بثلاثية أمس أمام بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى .

ووبخ العميد اللاعبين داخل غرف الملابس بسبب العرض الباهت خلال الشوط الثانى وإهدار الفرص خلال شوط المباراة الأول والذى وصفه العميد بشوط الحسم على اعتبار أن لاعبى الاتحاد كانو الأفضل سيطرة وانتشار و استحواذ والوصول لمرمى المنافس

ورغم توقف الدورى لمدة أسبوعين إلا أن العميد رفض الراحة وقرر تدريب الفريق عصرا استعداد لمباراة الجونة المقرر لها 18 نوفمبر الجارى.

وقال حسام حسن في تصريحات بعد المباراة: "عندما نقترب من الفوز تحدث بعض الأمور التي لم تكن في أيدينا، مفيش فايدة، مجلس الإدارة يفعل كل شيء، وأتحدث بكل هدوء، لقد خسرنا بفعل فاعل، وهذا كل ما يمكنني قوله عن هذه المباراة".

وأوضح حسام حسن أن الاتحاد السكندرى قدم مستواه الحقيقي في الشوط الأول مؤكدا أن الفريق تعرض للظلم بسبب ركلة الجزاء التي تحولت من صالحه إلى ضده، مشددا:"سعيد بأدائنا خاصة في الشوط الأول وقدمنا كل شيء لدينا أمام فريق لديه ميزانية ضخمة".