شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والمثلوثي والجزيري.. بن شرقي وبانون.. صراع بنكهة عربية فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القمة 123، التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، تحدياً من نوع خاص، فى ظل مشاركة 5 لاعبين عرب يحملون جنسيات تونسية ومغربية، وهم المغربيان أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض، وبدر بانون مدافع الفريق الأحمر، بالإضافة إلى الثلاثى التونسي، وعلى معلول ظهير أيسر الأهلي، سيف الجزيرى مهاجم الزمالك، وحمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك.

وشارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 81 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء بعد تألقه مع الوداد البيضاوى المغربي، حيث سجل بن شرقى 32 هدفاً، وصنع 19 هدفاً لزملائه بالفريق، ما ينصبه ملكاً على أجانب القلعة البيضاء بعد تألقه الواضح خلال الموسم الماضي.

فيما شارك بدر بانون مع الأهلى فى 44 مباراة منذ انضمامه للمارد الأحمر قادماً من الرجاء المغربى فى الموسم الماضي، وسجل بانون 4 أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

وتعتبر الجبهة اليسرى واليمنى من أهم مفاتيح اللعب التى يعتمد عليها القطبان فى السيطرة على مجريات اللقاء خاصة وأن كل فريق يمتلك لاعبين مميزين يتمتعون بالخبرات الكافية فى كلتا الجبهتين، ففى الأهلى يسيطر على معلول على المركز الأساسي، بينما يفرض حمزة المثلوثى نفسه على الحبهة اليمنى فى الزمالك.

وبشكل عام، شارك على معلول مع الأهلى فى 172 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى فى فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولى التونسى 30 هدفا بقميص الأهلى وصنع 50 هدفا أخرى، وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

أما حمزة المثلوثي، فشارك مع الزمالك فى 29 مباراة صنع خلالهم 3 أهداف، ومن المقرر أن يواجه المثلوثى على معلول فى صراع خاص بنكهة تونسية فى تلك الجهة من الملعب.

بينما لعب سيف الدين الجزيري 26 مباراة مع الزمالك، نجح خلالهم مهاجم المنتخب التونسى فى تسجيل 5 أهداف، وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.