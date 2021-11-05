شكرا لقرائتكم خبر عن 72 هيئة لها حق التصويت فى انتخابات ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد ظهر اليوم الجمعية العمومية لانتخابات ألعاب القوى، والتى يتنافس على الرئاسة فيها 4 مرشحين بالإضافة إلى 24 مرشحا على مقعد العضوية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد 72 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، والتى تقام بالقاعة الأولمبية بمبنى الاتحادات الرياضة بالاستاد. ويتنافس على الرئاسة 4 مرشحين وهم الدكتور وليد عطا، وسيف شاهين وفتحى ندا بالإضافة إلى ماجد السيد ، وفى العضوية 24 مرشحا .

ويتنافس فى العضوية ـحمد حمزة و محمد أمين ، و مجدى عبد البديع و حاتم فودة، كريم أكرم، محمد يحيى شعبان، محمد رضوان، أمين شعبان ، مجدة عبد المحسن، حسن توفيق، محمود ابراهيم، خالد عبد السلام، احمد حسن فكرى محمد العكل ، طارق رضوان، طارق ابراهيم، كرم مأمون ، راشد محمد ، شعبان احمد، سعد على ، هشام عبد الرحيم زيدان عادل ابراهيم العسال ، محمد السيد خليل ، وأحمد الوردانى.