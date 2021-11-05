شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123 × 10 معلومات.. الاهلي والزمالك فى صراع البقاء للأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المتعة والإثارة في الدوري العام، عندما يلتقي الاهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من الندية والتحدى، فى واحد من أهم وأشهر الديربيات العربية والأفريقية وأكثرها جماهيرية.

ـ المكان: استاد القاهرة الدولي

ـ الزمان: الثامنة مساء الجمعة

ـ المسابقة: الدوري العام "الجولة الثالثة"

ـ الحدث: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ـ القيمة التسويقية للقمة: 873 مليون و390 ألف جنيه

ـ المدير الفني للأهلي: بيتسو موسيماني

ـ المدير الفني للزمالك: باتريس كارتيرون

ـ آخر مواجهة جمعت الفريقين في الموسم الماضي انتهت بالتعادل 1/1

ـ صلاح محسن آخر لاعب سجل للأهلي في الزمالك

ـ فرجاني ساسي آخر لاعب سجل للزمالك في الأهلي