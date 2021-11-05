الامارات | "كاس" توافق على طعن أحمد الكمالي

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاس" توافق على طعن أحمد الكمالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت محكمة التحكيم الرياضة على الطعن الذي تقدم به رئيس اتحاد ألعاب القوى الإماراتي السابق أحمد الكمالي، بشأن الغرامة المالية المفروضة عليه من جانب لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى. وذكرت "كاس" في بيان صحافي على موقعها الرسمي بأن الكمالي استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي في 4 يناير 2021 ضد العقوبة المفروضة عليه، بإيقافه 6 أشهر عن ممارسة أي نشاط متعلق بألعاب القوى، وفرض غرامة مالية ضده قدرها 5 ألاف فرانك سويسري.

وأضافت: "المحكمون في "كاس" عقدوا اجتماعاً عن طريق "الفيديو" في 1 يوليو الماضي، وتبين أن الهدايا التي تقدم بها الكمالي أثناء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 2015، كانت ذات قيمة مادية صغيرة ولا تشكل انتهاكاً لسلوكيات المرشحين للانتخابات، لذلك تقرر إلغاء الغرامة المالية المفروضة عليه".

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