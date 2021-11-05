موعد قمة الأهلي والزمالك اليوم.. والقناة الناقلة.. وطاقم التحكيم.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، غريمه التقليدي الأهلي، في القمة 123 بين الفريقين، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك الموسم الحالي، للدفاع عن لقبه، بعدما أحرز بطولة الدوري بعد غياب طويل العام الماضي.

فيما يسعى المارد الأحمر لاستعادة لقبه المفضل، بعدما جاء وصيفا الموسم الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

طاقم التحكيم

وأسند اتحاد الكرة المباراة للحكم محمد عادل حكم ساحة ويساعده كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي وأمين عمر حكما رابعا.

ويتواجد كل من أحمد الغندور حكم فيديو وعبد العزيز السيد حكما مساعد للفيديو بينما الحكم سامي هلهل مساعد احتياطي.

تشكيل الزمالك المتوقع:

وسيلعب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتشكيل التالي:

أبو جبل

محمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي

وطارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي

سيف الجزيري

تشكيل الأهلي المتوقع :

الشناوي

أكرم توفيق، أيمن أشرف – بدر بانون - علي معلول

عمرو السولية – أليو ديانج

بيرسي تاو – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

القناة الناقلة

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت ON TIME SPORT1 بشكل حصري.