شكرا لقرائتكم خبر عن قمة وانتخابات.. استاد القاهرة بؤرة الأحداث الرياضية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد استاد القاهرة اليوم، الجمعة، عدة أحداث رياضية متنوعة ومهمة، حيث تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، بالإضافة إلى 3 جمعيات عمومية للاتحادات وهى السلاح والتنس وألعاب القوى.

مباراة القمة

يستضيف استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساءً مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في مواجهة مثيرة حيث يسعى كل فريق لحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب غريمه التقليدي، ويدخل الفريقان اللقاء محققيين العلامة الكاملة حتى الآن بالدورى، حيث فاز الأهلي في أول جولتين على الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ليتصدر جدول مسابقة الدوري مبكراً، بفارق الأهداف عن الزمالك حامل لقب النسخة الماضية والذي فاز في أول جولتين على حساب إنبي ثم طلائع الجيش.

انتخابات التنس

تعقد اليوم، الجمعة، انتخابات اتحاد التنس فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى لإقامة الجمعية العمومية العادية لاختيار مجلس إدارة جديد، وهناك 12 هيئة رياضية لها حق الحضور فى الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات.

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد التنس من أندية الصيد والأهلي والزمالك والجزيرة وسموحة وهليوبوليس والمعادي والزهور وطنطا وسبورتنج ووادي دجلة وجزيرة الورد .

انتخابات السلاح

تقام فى الثانية ظهر اليوم، الجمعة، انتخابات اتحاد السلاح باستاد القاهرة، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات قادمة، ويتنافس على مقعد الرئيس الثنائى، عبد المنعم الحسينى رئيس الإتحاد الحالى وجميل الزفتاوى عضو المجلس السابق.

انتخابات العاب القوى

تعقد اليوم، الجمعة ،الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى فى القاعة الاولمبية بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة والتى تبدأ فى الثانية من ظهراليوم وتنعقد باكتمال النصاب القانونى للاتحاد ، ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية بند الانتخابات وكذلك مناقشة الميزانية والحساب الختامى للاتحاد ومكافأة المدير المالى والتنفيذى بالاتحاد.

ويتنافس على الرئاسة الرباعى وليد عطا وسيف شاهين وماجد السيد وفتحى ندا.