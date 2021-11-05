شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: أنهيت تعاقدى مع الاتحاد العمانى.. وأجتمع مع الكومي لتدريب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، نجم النادى الإسماعيلى السابق، أنه سيصل القاهرة فجر اليوم لعقد اجتماع مع يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى لإنهاء ملف توليه تدريب الدراويش.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنهيت تعاقدى بشكل ودى مع الاتحاد العمانى من أجل عيون الإسماعيلى وحتى أسدد دين القلعة الصفراء فى رقبتى مهما كانت التضحيات والمغريات."

وأضاف الجمل، "سأصل القاهرة فى الواحدة فجر اليوم وعلى الفور سأعقد اجتماعا مع يحيى الكومى لوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وتشكيل الجهاز المعاون".

فى سياق آخر، يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لتعيين مدحت الوردانى وأحمد سمير فرج وسمير نصر أعضاء باللجنة الفنية المزمع تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما استقر مجلس الدراويش على تعيين المستشار نهاد حجاج مسئولا قانونيا للجنة الفنية الجديدة .