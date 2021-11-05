شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والأهلي فى قمة الكرة المصرية الليلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية الديربي الأقوى في قارة إفريقيا والمنطقة العربية عندما يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطها الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري..

ويبحث الأهلي والزمالك عن مواصلة الانتصارات في القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام للموسم الحالي ،بعد فوز الأحمر في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي والبنك الأهلي ، بحثا عن تعزيز تصدره لجدول الدوري الذي يتربع عليه بفارق الأهداف عن الأبيض الذي يتقاسمه الصدارة بنفس عدد النقاط بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين.

ويدخل الأهلي قمة الدور الأول للدوري بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالثلاث نقاط، حيث استغل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الأيام الماضية في تجهيز لاعبيه جيدا على المستوى البدني والفني، وطالبهم ببذل أقصى جهد في القمة 123 لتحقيق عدة أهدافه أهمها العودة لسكة الأداء القوي الذي ظهر عليه الأهلي في المباراة الافتتاحية ضد الإسماعيلي، كذلك تأكيد تفوقهم على الزمالك في المواجهات الأخيرة ومصالحة الجمهور الأحمر الغاضب لضياع الدورى والسوبر المحلى في الموسم المنقضى .

من جانبه عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بتحقيق الفوز علي الأهلي ، مؤكدا لهم ان الفوز وصنع فارق في بداية الدوري سيضع المنافس تحت ضغوط لمحاولة اللحاق بالزمالك.

كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة طمأنة الجماهير في ظل حالة القلق التي تسيطر عليهم بسبب عدم ضم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية نتيجة قرار لجنة الانضباط في الفيفا,

اما بالنسبة للشق الفني للمباراة فان كارتيرون يبحث عن مفاجأة نظيره موسيماني من خلال تشكيل المباراة ، حيث يدرس كارتيرون الدفع بعمر السعيد في خط الهجوم بدلا من سيف الجزيري، في ظل وجود توقعات كبيرة بمشاركة الجزيري لخبرته الدولية، الا ان كارتيرون يرغب في الاستفادة من تألق عمر السعيد الفترة الماضية، وكذلك قدراته البدنية لايقاف تقدم دفاع الأهلي ومساندة خط الوسط هجوميا، معتمدا على قوة مثلث الرعب الأبيض أشرف بن شرقى وزيزو وأوباما .

ومن المنتظر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم في حراسة المرمي : محمد أبو جبل،

و خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي، وخط الوسط : طارق حامد – امام عاشور، وخط الهجوم : اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – أوباما – عمر السعيد.

في المقابل حث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة لاقتحام دفاع الزمالك وتهديد مرماه وكذلك زيارة شباكه، وضرورة أن يقوم كل لاعب بأداء الواجبات المكلف بها في هذه المباراة، بالإضافة إلى التمركز والانتشار الجيد داخل الملعب واللعب من لمسة واحدة لسرعة نقل الكرة بين خطوط الزمالك، وطالبهم بأن يحافظوا على الاستحواذ على الكرة للحد من خطورة لاعبي الفريق الأبيض.

كما نصح موسيماني لاعبي الخط الخلفي بالأهلي بضرورة التركيز والتعامل الجيد مع مفاتيح لعب الزمالك خاصة الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وتضييق المساحات أمام مفاتيح لعب الأبيض، لأنهم يجيدون التحرك في المساحات الشاغرة، كما طالب ثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج بضرورة أداء الدور الدفاعي على أكمل وجه ومساعدة لاعبي الخط الخلفي في منع لاعبي الزمالك من تهديد مرمى الفريق الأحمر.

فيما طالب موسيماني لاعب الخط الأمامي بضرورة التحرك بدون كرة لإرباك دفاع الزمالك وتبادل الأدوار الهجومية واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى محمد أبو جبل، وكذلك التصويب المباشر على مرمى الفريق الأبيض كأحد الحلول للتعامل مع التكتل الدفاعي المتوقع من الزمالك، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب يجيد التسديد المباشر مثل عمرو السولية ومحمد شريف وبيرسي تاو وأفشة واليو ديانج.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة 123 مكون من: محمد الشناوي أو علي لطفي في حراسة المرمى وأمامه كلا من أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج وعمر السولية في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف أو لويس ميكيسوني في الهجوم.