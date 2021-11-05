شكرا لقرائتكم خبر عن 102 "كلين شيت" تؤكد تفوق محمد الشناوي على حراس مرمى القطبين.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله قطبي الكرة المصرية الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة في تمام الثامنة مساء الجمعة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويدخل حراس المرمى في القطبين في منافسة من نوع خاص على لقب القفاز الذهبي في لقاء القمة، ونرصد في الأرقام التالية أبرز ما قدمه رباعي حراسة المرمى في الأهلي والزمالك قبل القمة 123.



محمد الشناوي

الزمالك

ـ محمد أبو جبل

شارك في: 74 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في: 39 مباراة

استقبل: 44 هدفاً

ـ محمد عواد

شارك في: 23 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في: 11 مباراة

استقبل: 20 هدفاً

الأهلي

ـ محمد الشناوي

شارك مع الأهلي في: 172 مباراة

استقبل: 96 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه في: 102 مباراة

ـ علي لطفي

شارك في: 26 مباراة

حافظ على نظافة شباكه في: 11 مباراة

استقبل: 23 هدفاً