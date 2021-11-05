شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشرف بن شرقي وبدر بانون ..صراع مغربي فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القمة 123، والتي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، تحدي من نوع خاص، في ظل مشاركة الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأبيض، وبدر بانون مدافع الفريق الأحمر.

وشارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 81 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء بعد تألقه مع الوداد البيضاوي المغربي، حيث سجل بن شرقي 32 هدفاً، وصنع 19 هدفاً لزملائه بالفريق، بما ينصبه ملكاً على أجانبا القلعة البيضاء بعد تألقه الواضح خلال الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يستعد المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي للمشاركة في مباراة القمة، حيث تعول عليه جماهير الأهلي الكثير من الآمال في دوره الدفاعي وكذلك دوره في بناء الهجمات بشكل مميز.

وشارك بدر بانون مع الأهلي في 44 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر قادماً من الرجاء المغربي في الموسم الماضي، وسجل بانون 4 أهداف، وصنع هدفاً واحداً.