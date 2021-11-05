شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مشاركات شيكابالا مع الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

ويطالب نادى الزمالك من اتحاد الكرة، بمشاركة محمود عبد الرزاق شيكابالا خاصة بعد حكم مركز التسوية برفع الإيقاف عن اللاعب، إلا أن الأمر لم يتحدد حتى هذه اللحظة ويرفض مسئولو الزمالك مشاكرة شيكابالا قبل أن يتم إرسال خطاب رسمي بأحقيته.

وفى هذا التقرير نستعرض ماذا فعل الزمالك في مباريات القمة بمشاركة شيكابالا..

خاض شيكابالا مع الزمالك أمام الأهلى 23 مباراة في جميع المسابقات، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه، وفقا لما أورده موقع "ترانسيفير ماركت".

وجاءت مشاركات شيكابالا كالتالى..

2003/2004

أول قمة شارك فيها كانت 21 نوفمبر 2003 وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف عن طريق جمال حمزة ولعب لمدة 13 دقيقة فقط.

2004/ 2005

شارك بشكل أساسى فى قمة الدور الأول 4 نوفمبر 2004 وانتهت بفوز الأهلى 4 /2 سجل للأهلى كل من محمد أبو تريكة "هدفين" وجلبرتو وعماد متعب، بينما سجل للزمالك جمال حمزة وعبد الحليم على من ركلتى جزاء.

2006/2007

شارك فى قمة الدور الثانى فى 21 مايو 2007 وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما تامر عبد الحميد وعبد الحليم على، وشارك فى الـ90 دقيقة وصنع هدفا.

لعب قمة نهائى كأس مصر 2 يوليو 2007، وانتهت بفوز الأهلى 4 /3، سجل للأهلى عماد متعب ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى "هدفين"، وسجل للزمالك كل من عمرو زكى وشيكابالا وجمال حمزة، كما صنع هدفا.

2007 /2008

شارك في قمة الدور الأول 17 سبتمبر 2007 بشكل كامل، وخسر الزمالك بهدف نظيف عن طريق محمد أبو تريكة

كما خاض قمة الدور الثانى 14 مارس 2008 وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين عن طريق أحمد فتحى وعماد متعب

2008/ 2009

شارك بشكل كامل في قمة الدور الأول في 11 يناير 2009 وانتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف عن طريق فلافيو.

وخاض قمة الدور الثانى في 23 أبريل 2009 وانتهت بالتعادل السلبى، والتي شارك فيها لمدة 10 دقائق فقط.

2009/ 2010

شارك في قمة الدور الأول التي أقيمت في 8 ديسمبر 2009 وانتهت بالتعادل السلبى

وخاض قمة الدور الثانى في 16 أبريل 2010 وانتهت بالتعادل 3/3 سجل للزمالك أحمد جعفر وحسين ياسر ومحمد عبد الشافى، بينما سجل عماد متعب هدفين ومحمد بركات هدفا.

ولعب بشكل أساسى في قمة كأس مصر في 26 مايو 2010 وخسر الزمالك 3/ 1 سجل للأهلى شريف عبد الفضيل ومحمد فضل ومحمد أبو تريكة وسجل للزمالك حسين ياسر.

2010/2011

شارك في قمة الدور الأول التي أقيمت في 30 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل السلبى، والتي اكتفى فيها بـ83 دقيقة .

وخاض 67 دقيقة من قمة الدور الثانى في 29 يونيو 2011 وانتهت بالتعادل 2/ 2 سجل للزمالك أحمد السيد في نفسه وحسين ياسر المحمدى، وسجل للأهلى محمد ناجى جدو ودومينيك دا سيلفا، وصنع شيكابالا هدفا.

2012/2013

شارك في قمة 24 يوليو 2013 في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 1/1، سجل للزمالك أحمد جعفر وتعادل محمد أبو تريكة للأهلى.

وخاض قمة ثانية في مجموعات بدورى أبطال أفريقيا في 15 سبتمبر 2013 وانتهت بفوز الأهلى 4/2 والتى شهدت صناعته هدفا، سجل للزمالك عمر جابر وأحمد حسن، وسجل للأهلى أحمد عبد الظاهر ووليد سليمان، ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحى.

2015/2016

شارك في 16 دقيقة من قمة الدور الأول في 9 فبراير 2016 وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين سجلهما إيفونا وعمرو جمال.

2016/2017

لعب 9 دقائق في قمة الدور الأول في 29 ديسمبر 2016، وانتهت بفوز الاهلى بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايى

وشارك أيضا في قمة الدور الثانى 17 يوليو 2017 وانتهت بفوز الاهلى بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان وجونيور أجايى

2018/2019

خاض قمة السوبر المحلى في 20 سبتمبر 2019 وانتهت بفوز الاهلى 3/ 2 ، جاءت أهداف الأهلى عن طريق أجايى "هدفين" وحسين الشحات، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلتى جزاء.

2019/2020

شارك في 6 دقائق من قمة السوبر المحلى في 20 فبراير 2020، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الجزاء 4/3.

ولعب في قمة نهائي دورى أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر 2020، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف، سجل هدفى الأهلى عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بينما جاء هدف الزمالك عن طريق شيكابالا

2020/2021

اكتفى بـ45 دقيقة في قمة الدور الأول 18 أبريل 2021، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الأهلى محمد شريف وسجل هدف الزمالك شيكابالا.

وشارك في قمة الدور الثانى 10 مايو 2021، وانتهت بالتعادل 1 /1 سجل للأهلى صلاح محسن وتعادل للزمالك فرجانى ساسى.